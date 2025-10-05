Margherita dalla Flotilla nelle mani di Israele L’attivista ora è libera | Sto bene Mi hanno preso tutto

Firenze, 5 ottobre 2025 – Trenta secondi di telefonata, la voce stanca ma rassicurante. “Sto bene”. Due parole che se vengono pronunciate da una figlia alla propria mamma valgono più di ogni altra cosa al mondo. Margherita Cioppi è libera. E dopo la missione con la Flotilla verso Gaza, dopo l’arresto e un silenzio forzato di oltre 48 ore, finalmente ha potuto chiamare casa. “Sto bene, mamma”, assicura Margherita, la 33enne di Barberino Tavarnelle che ieri pomeriggio è atterrata a Istanbul con un volo charter, partito da Israele insieme ad altri 25 italiani e un centinaio di attivisti. Mamma Donatella tira un sospiro di sollievo enorme dopo notti insonni a tormentarsi aspettando una telefonata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Margherita, dalla Flotilla nelle mani di Israele. L’attivista ora è libera: “Sto bene. Mi hanno preso tutto”

