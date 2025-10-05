Maresca ha festeggiato il gol di Estevao come un certo Mourinho e ora i tifosi lo adorano Telegraph
La vittoria del Chelsea contro il Liverpool (2-1 al 96? ndr) non ha soltanto riportato entusiasmo a Stamford Bridge, ma ha anche regalato a Enzo Maresca forse la sua serata più importante da quando siede sulla panchina dei Blues. Il tecnico italiano, spesso accolto con freddezza da parte della tifoseria nonostante i successi in Conference League e al Mondiale per club, ha vissuto con trasporto la partita fino a farsi espellere. Dopo il gol decisivo del giovane Estêvão allo scadere, Maresca è corso a festeggiare come un Mourinho moderno, saltando addosso ai suoi giocatori e incitando i tifosi, prima di ricevere il secondo giallo e l’inevitabile cartellino rosso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: maresca - festeggiato
franco maresca (@maresca_franco) - X Vai su X
Festa a sorpresa speciale per Protti: compleanno numero 58 con tutti gli ex compagni di squadra del Bari ? Il regalo più bello è stato l’abbraccio degli amici di sempre. Igor Protti ha festeggiato così i suoi 58 anni, ricevendo una visita inaspettata e davvero s - facebook.com Vai su Facebook
Maresca ha festeggiato il gol di Estevao come un certo Mourinho e ora i tifosi lo adorano (Telegraph) - La vittoria del Chelsea di Maresca sul Liverpool analizzata dal Telegraph con uno sguardo all'importanza del tecnico per i Blues. ilnapolista.it scrive
Enzo Maresca litiga con la panchina del Liverpool, l’arbitro lo punisce: il Chelsea vince nel recupero - Maresca è stato espulso per doppia ammonizione, la prima per aver battibeccato con la panchina ... Scrive fanpage.it