La vittoria del Chelsea contro il Liverpool (2-1 al 96? ndr) non ha soltanto riportato entusiasmo a Stamford Bridge, ma ha anche regalato a Enzo Maresca forse la sua serata più importante da quando siede sulla panchina dei Blues. Il tecnico italiano, spesso accolto con freddezza da parte della tifoseria nonostante i successi in Conference League e al Mondiale per club, ha vissuto con trasporto la partita fino a farsi espellere. Dopo il gol decisivo del giovane Estêvão allo scadere, Maresca è corso a festeggiare come un Mourinho moderno, saltando addosso ai suoi giocatori e incitando i tifosi, prima di ricevere il secondo giallo e l’inevitabile cartellino rosso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maresca ha festeggiato il gol di Estevao come un certo Mourinho e ora i tifosi lo adorano (Telegraph)