La costa romagnola si risveglia sotto la furia del mare e del vento. Dall’alba di domenica, raffiche di bora fino a 90 kmh sferzano il litorale, mentre l’ Adriatico inghiotte le spiagge e invade le strade dei centri costieri. L’ allerta arancione per vento e mareggiate, diramata nelle scorse ore, si sta trasformando in una giornata di emergenza diffusa da Ferrara a Rimini. Senza dune a protezione e con il picco di marea astronomica, l’acqua si è spinta fin dentro i centri abitati di Cervia, Milano Marittima, Cesenatico e Marina di Ravenna, allagando strade e locali a pochi metri dalla battigia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mareggiate e vento di burrasca: Italia travolta dall’ondata di maltempo