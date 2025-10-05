Mareggiate e spiagge allagate oggi in Romagna | vento a 80km h La diretta sul maltempo

Cesenatico (Cesena), 5 ottobre 2025 –  La riviera è finita sott’acqua. Dai Lidi Ravennati, passando per Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e tutta la zona della provincia di Rimini, la spiaggia e i lungomare sono sommersi. Le mareggiate, con il livello dell’acqua a ben 1 metro e 24 centimetri sopra il medio mare e le forti raffiche di vento che hanno superato gli 80 chilometri orari, hanno determinato un eccezionale fenomeno di ingressione marina. Oltre agli stabilimenti balneari, molti dei quali erano ancora aperti, sono stati allagati anche i lungomare e le strade dei quartieri a mare, dove ci sono anche ristoranti e attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

