Mareggiate e raffiche di vento a 93 km orari | il porto di Rimini finisce sott’acqua

5 ott 2025

Rimini, 5 ottobre 2025 –  La costa riminese sferzata da mareggiate e raffiche di vento fino a 93 km orari. L’ondata di maltempo era prevista, ma più della pioggia a crere problemi sono stati il vento e le correnti, con onde alte 2,5 metri.  Il porto di Rimini è finito sottacqua. L’acqua ha invaso le banchine, i pescatori sono stati impegnati per ore a mettere in sicurezza le barche e gli ormeggi. Lo stesso hanno fatto i soci del Club nautico, che hanno dovuto annullare le regate previste oggi per l’ultima giornata della tappa del campiona O’pen skiff. L’acqua è arrivata anche vicino alle case in via Sinistra del porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

