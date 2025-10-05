Mareggiate allagano la Romagna l'acqua invade il lungomare | disabile salvata dai pompieri a Cesenatico

Temporali, enormi mareggiate e vento forte fino a 80 chilometri orari hanno causato allagamenti, frane e smottamenti in tutta la Romagna. Il mare ha inondato lidi e lungomare in tutte le principali località turistiche allagando ristoranti e attività commerciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mareggiate e spiagge allagate oggi in Romagna: vento a 80km/h. La diretta sul maltempo - Dai Lidi di Ravenna, passando per Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e la provincia di Rimini: tutte le località balneari sono sott’acqua ... msn.com scrive

Mareggiata e forti venti a Rimini, lidi e ristoranti finiscono sott’acqua: onde alte più di tre metri - Mareggiata a Rimini, dove questa mattina domenica 5 ottobre l’intero litorale è finito sott’acqua e il vento di burrasca forte ha raggiunto i 75- Scrive ilfattoquotidiano.it