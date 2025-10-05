Marco Cicchetti prende la copertina ai Mondiali paralimpici | secondo oro e terza medaglia! Bronzo per Loragno
Marco Cicchetti tornerà a casa con due ori e un bronzo dai Mondiali 2025 di atletica paralimpica, che si sono conclusi oggi al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (India). Dopo essere salito sul terzo gradino del podio dei 100 metri (categoria T44) e aver trionfato nel salto in lungo, l’azzurro ha vinto i 200 metri nell’ultima giornata della rassegna iridata. Il 26enne si è imposto con il nuovo record europeo di 23.00, distanziando l’ucraino Pavlo Kaplun (23.12) e il padrone di casa Sandeep (23.60). Il laziale, che si è meritato la copertina della competizione, ha regalato all’Italia la settima medaglia d’oro di questa spedizione, firmando una doppietta proprio come Carlo Calcagni (100 e 400 T72). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: marco - cicchetti
Atletica paralimpica: la storia di Marco Cicchetti, il romano di 26 anni che vola a Nuova Delhi per i mondiali
Atletica, Marco Cicchetti vola con il record europeo: oro ai Mondiali paralimpici, quinta perla per l’Italia
A poche ore dal successo di Marco Cicchetti campione del mondo di salto in lungo nella categoria T44, siamo riusciti a metterci in contatto con Carmelo Giarrizzo, responsabile tecnico dei salti della Nazionale Italiana di #Valguarnera - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Paralimpici: orgoglio Valguarnerese Carmelo Giarrizzo guida Marco Cicchetti all’oro europeo https://dedalomultimedia.org/notizie/sport/29142-mondiali-paralimpici-orgoglio-valguarnerese-carmelo-giarrizzo-guida-marco-cicchetti-all%E2%80%99oro - X Vai su X
Marco Cicchetti prende la copertina ai Mondiali paralimpici: secondo oro e terza medaglia! Bronzo per Loragno - Marco Cicchetti tornerà a casa con due ori e un bronzo dai Mondiali 2025 di atletica paralimpica, che si sono conclusi oggi al Jawaharlal Nehru Stadium di ... Scrive oasport.it
Mondiali di Atletica paralimpica, Cicchetti, Manu e Loragno in finale nei 200 - È un'Italia che completa l'en plein di accessi in finale quella scesa in pista nell'ultima mattina di gare ai Campionati Mondiali di Atletica paralimpica di Nuova Delhi, in India. Lo riporta repubblica.it