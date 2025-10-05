Marco Cicchetti tornerà a casa con due ori e un bronzo dai Mondiali 2025 di atletica paralimpica, che si sono conclusi oggi al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (India). Dopo essere salito sul terzo gradino del podio dei 100 metri (categoria T44) e aver trionfato nel salto in lungo, l’azzurro ha vinto i 200 metri nell’ultima giornata della rassegna iridata. Il 26enne si è imposto con il nuovo record europeo di 23.00, distanziando l’ucraino Pavlo Kaplun (23.12) e il padrone di casa Sandeep (23.60). Il laziale, che si è meritato la copertina della competizione, ha regalato all’Italia la settima medaglia d’oro di questa spedizione, firmando una doppietta proprio come Carlo Calcagni (100 e 400 T72). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Cicchetti prende la copertina ai Mondiali paralimpici: secondo oro e terza medaglia! Bronzo per Loragno