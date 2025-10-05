Marco Bezzecchi provoca l’incidente con Marc Marquez Lo spagnolo perdona | Mi ha chiesto scusa

Si è concluso anticipatamente il Gran Premio di Indonesia 2025 di Marc Marquez e di Marco Bezzecchi. Il centauro azzurro ha completamente sbagliato una staccata nel corso del primo giro, colpendo in pieno la Ducati Ufficiale dello spagnolo che è rotolato con velocità nella ghiaia. Errore piuttosto grave quello del pilota Aprilia, portato in ospedale per ulteriori accertamenti nella zona toracica. Marc Marquez sembra però aver avuto la peggio nella caduta. Il campione del mondo è entrato a contatto con la ghiaia a velocità elevata e, in attesa di ulteriori esami, sembra che si sia procurato una lussazione o una rottura dei legamenti della clavicola del braccio destro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi provoca l’incidente con Marc Marquez. Lo spagnolo perdona: “Mi ha chiesto scusa”

In questa notizia si parla di: marco - bezzecchi

MotoGP, Marco Bezzecchi: “La caduta? Frenato troppo dolcemente. Per ora c’è rammarico”

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Volevo battere Marquez, ma ne aveva un po’ di più”

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Umiliato a Le Mans, la vittoria di Silverstone è arrivata al momento giusto!”

? Fermìn Aldeguer su Aprila taglia per primo il traguardo del Gran Premio dell'Indonesia e conquista la sua prima vittoria in MotoGP. Dietro di lui, Pedro Acosta e Alex Marquez a completare il podio. Incidente invece tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez nel - X Vai su X

Marco Bezzecchi dopo una partenza da dimenticare è riuscito a risalire la china dalla 6^ posizione nel primo giro e a beffare Aldeguer prendendosi la 2^ vittoria nella Sprint. Gara opaca per il neocampione del mondo Marc Marquez 7° in una gara condizionat - facebook.com Vai su Facebook

Marco Bezzecchi provoca l’incidente con Marc Marquez. Lo spagnolo perdona: “Mi ha chiesto scusa” - Si è concluso anticipatamente il Gran Premio di Indonesia 2025 di Marc Marquez e di Marco Bezzecchi. Scrive oasport.it

Bez e l'Aprilia sono il binomio 'anti' Marquez - Una gara dopo l'altra Marco Bezzecchi sta convincendo sempre di più in sella alla sua Aprilia, ora un'avversaria molto credibile per la Ducati. Secondo sport.sky.it