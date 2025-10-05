Giorno di debutto per il festival ‘Marche in Atti’ oggi (ore 17.15) al Teatro Piccolo di Jesi, dove la compagnia Teatrofficina presenta ‘Qui e Ora’, prima di cinque opere in gara nella rassegna organizzata dalla Fita Marche. Scritta da Mattia Torre, sceneggiatore, autore teatrale e regista, la pièce affronta temi come la lotta di classe attraverso la commedia e la riflessione. La regia è affidata a Michele Ceppi. Un incidente in una strada secondaria di un’isolata periferia romana, completamente deserta, coinvolge due grossi scooter. A terra due uomini sulla quarantina. Avrebbero bisogno di aiuto ma non lo avranno, avrebbero bisogno di cure ma i soccorsi non arriveranno prima di un’ora e mezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Marche in Atti", sono cinque i titoli in gara sul palco del Piccolo di Jesi