Marche in Atti sono cinque i titoli in gara sul palco del Piccolo di Jesi
Giorno di debutto per il festival 'Marche in Atti' oggi (ore 17.15) al Teatro Piccolo di Jesi, dove la compagnia Teatrofficina presenta 'Qui e Ora', prima di cinque opere in gara nella rassegna organizzata dalla Fita Marche. Scritta da Mattia Torre, sceneggiatore, autore teatrale e regista, la pièce affronta temi come la lotta di classe attraverso la commedia e la riflessione. La regia è affidata a Michele Ceppi. Un incidente in una strada secondaria di un'isolata periferia romana, completamente deserta, coinvolge due grossi scooter. A terra due uomini sulla quarantina. Avrebbero bisogno di aiuto ma non lo avranno, avrebbero bisogno di cure ma i soccorsi non arriveranno prima di un'ora e mezza.
Il Festival di teatro “Marche in Atti 2025” si terrà a Jesi ed eleggerà la migliore compagnia teatrale delle Marche
Jesi, domenica al via cinque spettacoli per il Festival di teatro 'Marche in Atti 2025'
A Jesi domenica 5 ottobre va in scena "Qui e Ora", primo spettacolo del Festival Marche in Atti
