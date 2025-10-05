Marc Marquez sull’infortunio | Sembra che i legamenti siano rotti
Una domenica sfortunatissima per Marc Marquez. Il neo Campione del Mondo è rimasto coinvolto in un incidente con Marco Bezzecchi in occasione del primo giro del GP di Indonesia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2025 andato in scena presso il circuito di Mandaliika. Brutta botta per il ducatista che, adesso, dovrà volare a Madrid per una sospetta rottura del legamento della clavicola, così come confermato dal diretto interessato ai microfoni di Sky Sport Italia: “ Dobbiamo capire meglio con degli accertamenti che faremo a Madrid, ma sembra che il legamento della clavicola si sia rotto, o forse è solo la clavicola lussata – ha detto Marquez – Non è certamente la condizione migliore dopo aver vinto un Mondiale, ma queste sono le gare, Marco mi ha già chiesto scusa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez. Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra. #ANSA - X Vai su X
Il circuito di Mandalika ospita il Motomondiale per il quarto anno consecutivo. Si torna a correre dopo il nono titolo conquistato da Marc Marquez - facebook.com Vai su Facebook
