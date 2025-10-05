Marc Marquez sull’infortunio | Sembra che i legamenti siano rotti

Una domenica sfortunatissima per Marc Marquez. Il neo Campione del Mondo è rimasto coinvolto in un incidente con Marco Bezzecchi in occasione del primo giro del GP di Indonesia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2025 andato in scena presso il circuito di Mandaliika. Brutta botta per il ducatista che, adesso, dovrà volare a Madrid per una sospetta rottura del legamento della clavicola, così come confermato dal diretto interessato ai microfoni di Sky Sport Italia: “ Dobbiamo capire meglio con degli accertamenti che faremo a Madrid, ma sembra che il legamento della clavicola si sia rotto, o forse è solo la clavicola lussata – ha detto Marquez – Non è certamente la condizione migliore dopo aver vinto un Mondiale, ma queste sono le gare, Marco mi ha già chiesto scusa. 🔗 Leggi su Oasport.it

