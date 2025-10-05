Marc Marquez infortunato la caduta costa cara a Mandalika | c’è una frattura

Il circuito di Mandalika si conferma stregato per Marc Marquez, ritiratosi quest’oggi in seguito ad un incidente avvenuto nel corso del primo giro del Gran Premio d’Indonesia 2025, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano, a conti fatti, non ha mai visto la bandiera a scacchi della domenica sull’Isola di Lombok (che ospita il Motomondiale dal 2022). Il fresco Campione del Mondo è totalmente incolpevole nell’episodio odierno, infatti è stato colpito in pieno da Marco Bezzecchi finendo per terra ad alta velocità e terminando la sua caduta nella ghiaia con almeno un paio di impatti abbastanza violenti che hanno danneggiato il suo fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez infortunato, la caduta costa cara a Mandalika: c’è una frattura

