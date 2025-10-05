Marc Marquez ha una piccola frattura al braccio già operato dopo la tremenda caduta con Bezzecchi

Incidente al via del GP d’Indonesia: Bezzecchi centra Marquez, il campione del mondo cade e riporta una sospetta frattura alla clavicola destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

marc marquez ha piccolaMarc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra - L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole ma superato subito da diversi avversari, nella foga di recuper ... Riporta ansa.it

marc marquez ha piccolaMotoGP: Aldeguer vince a Mandalika, si fa male Marc Marquez, disastro Bagnaia - Brutta caduta per il Campione del Mondo in carica. Come scrive msn.com

