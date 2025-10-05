Marc Marquez ha una piccola frattura al braccio già operato dopo la tremenda caduta con Bezzecchi
Incidente al via del GP d’Indonesia: Bezzecchi centra Marquez, il campione del mondo cade e riporta una sospetta frattura alla clavicola destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Germania al Sachsenring: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming
LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez più veloce anche nel warm-up, indietro Bagnaia
MARC MARQUEZ ammette l'errore e accetta la penalità subita per il contatto con Alex Rins: "Ecco il mio problema a Mandalika".
Il circuito di Mandalika ospita il Motomondiale per il quarto anno consecutivo. Si torna a correre dopo il nono titolo conquistato da Marc Marquez
Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra - L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole ma superato subito da diversi avversari, nella foga di recuper ...
MotoGP: Aldeguer vince a Mandalika, si fa male Marc Marquez, disastro Bagnaia - Brutta caduta per il Campione del Mondo in carica.