Marc Marquez frattura della clavicola | Non forzerò i tempi Bezzecchi? Si è scusato succede
Lo spagnolo è stato tamponato dal pilota Aprilia nel corso del primo giro, a breve esami a Madrid, possibile lesione dei legamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Germania al Sachsenring: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming
LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez più veloce anche nel warm-up, indietro Bagnaia
Le prime parole di Marc Marquez dopo l'incidente con Bezzecchi e gli esami al centro medico di Mandalika: lo spagnolo volerà nelle prossime ore a Madrid per sottoporsi ad accertamenti più approfonditi
Incidente al via del GP d'Indonesia: Bezzecchi centra Marquez, il campione del mondo cade e riporta una sospetta frattura alla clavicola destra