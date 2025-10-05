Marc Marquez frattura della clavicola | Non forzerò i tempi Bezzecchi? Si è scusato succede

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spagnolo è stato tamponato dal pilota Aprilia nel corso del primo giro, a breve esami a Madrid, possibile lesione dei legamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marc marquez frattura della clavicola non forzer242 i tempi bezzecchi si 232 scusato succede

© Gazzetta.it - Marc Marquez, frattura della clavicola: "Non forzerò i tempi. Bezzecchi? Si è scusato, succede"

In questa notizia si parla di: marc - marquez

In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Germania al Sachsenring: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez più veloce anche nel warm-up, indietro Bagnaia

marc marquez frattura clavicolaMarquez, infortunio alla clavicola dopo l'incidente con Bezzecchi: "Si è scusato, succede" - Le prime parole di Marc Marquez dopo l'incidente con Bezzecchi e gli esami al centro medico di Mandalika: lo spagnolo volerà nelle prossime ore a Madrid per sottoporsi ad accertamenti più approfonditi ... Segnala sport.sky.it

marc marquez frattura clavicolaMarc Marquez “ha una piccola frattura” al braccio già operato dopo la tremenda caduta con Bezzecchi - Incidente al via del GP d’Indonesia: Bezzecchi centra Marquez, il campione del mondo cade e riporta una sospetta frattura alla clavicola destra ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Marc Marquez Frattura Clavicola