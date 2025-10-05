maratona rosa 24 ore no stop di pedalate

È scattata ieri la pedalata di 24 ore, che proseguirà fino alle 17 odierne in piazza Mazzini, in nome della salute al femminile. Una delle iniziative che rientra tra quelle della ‘ Maratona in rosa ’, che prevede anche visite senologiche gratuite, organizzata dalla Lilt di Ancona – la sezione dorica della Lega italiana per la lotta contro i tumori – in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Falconara, con le sue dragonesse ’A dragon for life’, il Gruppo amici per lo sport e l’associazione ’Noi come prima’. Per celebrare il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione contro il tumore alla mammella, con la collaborazione del Comune di Falconara, tra ieri e oggi sono in programma screening senologici gratuiti, che saranno eseguiti all’interno del Centro Pergoli, in piazza Mazzini, in spazi allestiti e a cura di medici specialisti della Breast Unit dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, coordinata dalla professoressa Rossana Berardi e dall’equipe del dottor Enrico Lenti, direttore della Chirurgia senologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

