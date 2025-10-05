MARA VENIER COMMENTA BARBARA D’URSO E GLI ASCOLTI DI BALLANDO CON LE STELLE
Mara Venier ha dedicato, nel consueto gioco di squadra di Rai1, la prima parte di Domenica In a Ballando con le Stelle che ieri sera ha fatto il pieno di ascolti. Parliamo di Ballando con le Stelle. Grande successo ieri sera, brava Milly! La conduttrice di Domenica In ha aperto la puntata con queste parole. Al suo fianco un ricco parterre di ospiti, a partire dalla collega Francesca Fialdini che ha vinto per la seconda volta la puntata dello show di Milly Carlucci. La vincitrice per la seconda volta: Francesca Fialdini! Brava, inaspettata questa cosa. Ho visto un’altra Francesca. Sono abituata a incontrarti, siamo vicine di studio, ti conosco. 🔗 Leggi su Bubinoblog
DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO
Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?
Mara Venier, Screzi Con La Rai: La Conduttrice Sbarca da Fazio!
Domenica In, Mara Venier difende Barbara D'Urso dalle critiche: "Ha paura"
Fabio Canino: «Ballando? Pensano ci sia un complotto, serve uno psicologo. Barbara D'Urso si lasci andare, a Marcella Bella chiedo scusa» - Domenica 5 ottobre 2025, come da tradizione, si apre il sipario su Domenica In e Mara Venier accoglie nel suo salotto i protagonisti della serata del sabato: quelli di Ballando con le Stelle.