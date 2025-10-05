Mara Venier ha dedicato, nel consueto gioco di squadra di Rai1, la prima parte di Domenica In a Ballando con le Stelle che ieri sera ha fatto il pieno di ascolti. Parliamo di Ballando con le Stelle. Grande successo ieri sera, brava Milly! La conduttrice di Domenica In ha aperto la puntata con queste parole. Al suo fianco un ricco parterre di ospiti, a partire dalla collega Francesca Fialdini che ha vinto per la seconda volta la puntata dello show di Milly Carlucci. La vincitrice per la seconda volta: Francesca Fialdini! Brava, inaspettata questa cosa. Ho visto un’altra Francesca. Sono abituata a incontrarti, siamo vicine di studio, ti conosco. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MARA VENIER COMMENTA BARBARA D’URSO E GLI ASCOLTI DI BALLANDO CON LE STELLE