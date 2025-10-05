Manovra il Pd va in cortocircuito e attacca sul riarmo

Antonio Misiani parla di «accordo capestro sottoscritto con la Nato». Ma erano loro a rimproverare scarso impegno sul fronte Difesa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Manovra, il Pd va in cortocircuito e attacca sul riarmo

In questa notizia si parla di: manovra - cortocircuito

Il portavoce Farina: "Nuova sede in via San Dionigi? Imprenditori illuminati acquistino via Watteau". La Lega: "Siamo al cortocircuito a sinistra. Esponenti del Pd in piazza con chi contesta la Giunta Sala". - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Schlein: «Per il Pd priorità a bollette e salario minimo» - "Per quanto riguarda la manovra che andremo a discutere le priorità del Pd rimangono quelle: sostenere i salari degli italiani che sono tra i più bassi in Europa" mentre "abbiamo le bollette più care ... Riporta ilmessaggero.it

Manovra: Misiani (Pd), 'parole Giorgetti preoccupanti, a rischio spesa sociale' - "Le dichiarazioni del ministro Giorgetti al Forum Ambrosetti hanno se non altro il merito di riportare alla grigia realtà personaggi come il segretario del suo partito ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it