Manovra 2026 per le famiglie | bonus mamme detrazioni per i figli assegno unico e congedi più larghi

Quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legge di bilancio da 16 miliardi, il capitolo dedicato a genitori e figli. Il governo prepara un aumento per l’assegno “da 40 euro” e un allargamento della platea. Detrazioni e spinta alla natalità: le misure per i nuclei numerosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Riforma Isee in Manovra 2026, nuovi indicatori per aiutare famiglie numerose: l’annuncio di Roccella

Caro scuola, novità in arrivo: dai libri per le famiglie povere alle detrazioni al 19% per autobus, mensa e gite. Il piano in manovra

Giorgetti:in Manovra aiuteremo famiglie

manovra 2026 famiglie bonusManovra, nel 2026 ancora più Bonus e soldi per le famiglie - La prossima Legge di Bilancio 2026, con un pacchetto complessivo da 16 miliardi, concentra l’attenzione non solo sul taglio Irpef per il ceto medio, ma anche ... Scrive ilfattovesuviano.it

manovra 2026 famiglie bonusBonus mamme in Manovra, tutte le misure del Governo per le famiglie - Il Governo è pronto a rafforzare il bonus mamme e a inserire in Manovra una serie di misure a sostegno delle famiglie per invertire la tendenza della natalità in Italia ... Secondo quifinanza.it

