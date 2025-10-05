’Ehi vecchiaccio, vieni da me..’, chi ha conosciuto Graziano Manni, classe di ferro 1937, il più longevo caposervizio di Carlino Modena, ha stampata nella memoria questa frase un po’ guascona, sempre pronunciata con simpatia. Risuonava nella redazione di via Emilia come un imperativo categorico, quando Graz ti convocava nel suo ufficio. Gli piaceva applicare i soprannomi. Paolo Reggianini, gran cronista sportivo innamorato del Modena calcio, era ‘Paolino ragazzo divino’. Burbero, caparbio, capace di fiutare la notizia spesso nascosta nella nebbia degli eventi o dei personaggi, scaltro come pochi, è un giornalista di razza che ancora oggi, appassionato di arte da sempre, tiene allenata la mente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manni, l’eterno capocronista: "Quei pranzi con Spadolini e la cronaca nell’era Biagi"