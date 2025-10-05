Manifestazioni ProPal si mette a pregare in mezzo alla strada | la reazione della polizia è da non credere VIDEO
Momenti di tensione ma anche di rispetto durante lo sgombero dei manifestanti pro Palestina che ieri hanno bloccato per oltre un’ora la tangenziale est di Milano. Le forze dell’ordine, intervenute per liberare la carreggiata, hanno atteso che un uomo terminasse la preghiera islamica prima di dare il via all’operazione di allontanamento. La scena, ripresa da alcuni presenti, mostra gli agenti in assetto antisommossa che restano fermi a pochi metri dal manifestante inginocchiato sull’asfalto. Una volta concluso il momento di raccoglimento, uno degli agenti avrebbe detto ai colleghi: “Finisce di pregare e andiamo”, invitando poi tutti ad agire con calma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: manifestazioni - propal
