Sabato, secondo i giornali e gli organizzatori dello sciopero generale propal, ben 2 milioni di persone (ma il ministero dice 400mila) si sono riversati nelle piazze delle principali città d’Italia. Una partecipazione, bisogna riconoscerlo, molto numerosa, benché in troppi abbiano manifestato per la guerra più che per la pace. Resta da capire, visto che gli italiani sono 60 milioni, che cosa hanno fatto, dove si sono nascosti quegli altri 58 milioni che non hanno manifestato: sono rimasti a casa? Sono andati regolarmente a lavorare? Avevano altri impegni? Avevano in precedenza prenotato un tavolo al ristorante e non potevano disdire? Dovevano sposarsi e il prete non poteva spostare la data? Erano forse ammalati, in ospedale o sul proprio letto, magari per un’improvvisa fastidiosa emicrania? Ah, saperlo! ( Ard ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Manifestazioni propal: 2 milioni in piazza, 58 milioni a casa