Manifestazioni per Gaza la Lega difende Sartori | Attacchi inaccettabili dalla Loggia silenzio assordante

Dopo le settimane di mobilitazione per Gaza e per la Freedom Flotilla – che hanno visto scioperi, blocchi del traffico e dei mezzi e momenti di tensione anche a Brescia – la Lega interviene con una presa di posizione dura in difesa del questore Paolo Sartori e contro quella che definisce "una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: manifestazioni - gaza

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

Israele bombarda l’ospedale di Gaza City, 7 morti. Oggi manifestazioni a Tel Aviv per il rientro degli ostaggi

Manifestazioni e Gaza. Tutti d’accordo che oggi in piazza si va non solo per dire stop agli attacchi di Israele ma prima di tutto per esercitare la massima pressione su Hamas e spingere chi traccheggia sul piano Trump a dire di sì per porre fine alla tragedia dell - X Vai su X

Polemiche politiche dopo le manifestazioni per Gaza di giovedì sera e di venerdì. - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazione per Gaza e la Flotilla, news in diretta da Roma, scontri con la polizia a S.Maria Maggiore durante corteo per la Palestina - La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani ... fanpage.it scrive

Mobilitazione per Gaza: in migliaia in corteo, scontri con la Polizia - La manifestazione serale dei sostenitori della popolazione Palestinese ha portato nuovamente per strada migliaia di bresciani e bresciane: ci sono stati disordini ... Da giornaledibrescia.it