manifestazione a pisa corso italia imbrattato con vernice scritte su muri negozi e portoni

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 5 ottobre 2025 – Ieri mattina Corso Italia si presentava con la consueta vitalità di un fine settimana: vetrine affollate, bar presi d’assalto, ragazzi con in mano una fetta di pizza. Ma dietro la normalità del via vai di centinaia di persone in un sabato di inizio autunno, a un occhio più attento, si potevano notare delle differenze. Il partecipatissimo sciopero di venerdì ha infatti lasciato nell’asse commerciale della città dei segni. indelebili. Oltre venti scritte, inneggianti al boicottaggio di Israele o a sostegno della popolazione palestinese, sono comparse sui muri lungo Corso Italia a margine dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

