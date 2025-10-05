Manifestazione a Pisa Corso Italia imbrattato con vernice Scritte su muri negozi e portoni
Pisa, 5 ottobre 2025 – Ieri mattina Corso Italia si presentava con la consueta vitalità di un fine settimana: vetrine affollate, bar presi d’assalto, ragazzi con in mano una fetta di pizza. Ma dietro la normalità del via vai di centinaia di persone in un sabato di inizio autunno, a un occhio più attento, si potevano notare delle differenze. Il partecipatissimo sciopero di venerdì ha infatti lasciato nell’asse commerciale della città dei segni. indelebili. Oltre venti scritte, inneggianti al boicottaggio di Israele o a sostegno della popolazione palestinese, sono comparse sui muri lungo Corso Italia a margine dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - pisa
Allievi 2009 - Manifestazione organizzata dalla Settignanese. Scatta il Torneo Rocco con Pisa-Carrarese
Pisa Book Festival: la Cittadella della Cultura cuore della manifestazione
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
3 OTTOBRE 2025 - Sciopero e manifestazione anche a Pisa con il blocco totale della Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni. Bloccato anche l’aeroporto di Pisa. #scioperogenerale #daicollifiorentini #gaza #fipili - facebook.com Vai su Facebook
Ore 13.32. Chiuso anche lo svincolo di Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Ore 13.00. Tratto ancora chiuso e 3 km di coda tra Navacchio e Pisa nord-est verso Pisa. Ore 12.15. In #FiPiLi, sulla diramazione per Pisa, chiuso per manifestazione il tratto tra - X Vai su X
Manifestazione per la Flotilla a Pisa: occupata l'Università, treni bloccati per un'ora in stazione - Anche Pisa è stata tra le numerose piazze italiane che ha sfilato in corteo nella sera di mercoledì 1 ottobre dopo la notizia dell’ abbordaggio della marina israeliana sull'Alma, la prima imbarcazione ... pisatoday.it scrive
La maxi manifestazione per Gaza a Pisa: bloccata la Fipili, occupati la Normale e il rettorato - Protesta per la collaborazione della stessa Normale con gli atenei israeliani ... Da msn.com