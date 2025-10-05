Mandrake 2022 come finisce | spiegazione del finale

Mandrake è un film di genere folk horror del 2022 diretto da Lynne Davison, che va in onda su Rai 4 il 5 ottobre 2025 alle ore 21.20, il 7 ottobre alle 23.15, l’8 ottobre alle 14.35 e l’11 ottobre alle ore 03.00. La trama segue la storia di Cathy Madden, un’assistente sociale incaricata di seguire Bloody Mary Laidlaw nella sua reintegrazione nella comunità. La donna ha trascorso 20 anni in carcere per omicidio e tutti hanno paura di lei, in quanto credono che sia una strega. Quando torna a casa iniziano ad accadere delle strane sparizioni di bambini e Mary-Laure deve indagare, arrivando a scoprire fatti inquietanti. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

