Mamme e papà tornano sui banchi di scuola e vita

Anche i genitori tornano metaforicamente sui banchi di scuola, per confrontarsi tra loro, e con gli esperti, sulla gestione dei figli. E così, a San Donato riparte la “ Scuola genitori “, un ciclo di appuntamenti per le famiglie, organizzato dal Comune in collaborazione col noto pedagogista Daniele Novara (nella foto). Si comincia il 9 ottobre, alle 20.30 al cinema-teatro Troisi, con l’incontro-dibattito "Mollami. La gestione dei figli adolescenti ". Si prosegue il 13 novembre e l’11 dicembre, sempre al Troisi, con altre due serate di approfondimento, dal titolo “Il bisogno di libertà negli adolescenti“ e “La scuola non è una gara, come affrontarla in modo positivo“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

