Maltrattamenti al Beccaria fissato il maxi incidente probatorio | verranno ascoltate le presunte vittime
Fissato per il prossimo 30 ottobre il maxi incidente probatorio chiesto dalla Procura di Milano nell'inchiesta su presunti pestaggi e torture nei confronti di 33 ex detenuti del carcere minorile Beccaria. La richiesta è stata ammessa dalla gip Nora Lisa Passoni. Sono 42 le persone indagate, tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
