Maltrattamenti a Greta Thunberg e agli altri della Flotilla? Menzogne | Israele prova a negare le decine di testimonianze

I maltrattamenti subiti da Greta Thunberg e quelli raccontati dagli altri detenuti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele? “ Sfacciate menzogne “. Così, tramite un messaggio pubblicato su X dal ministero degli Esteri Israeliano, Tel Aviv prova a negare le decine di testimonianze riportate in Italia e all’estero da attivisti e giornalisti, tra cui l’inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, rientrati nei rispettivi paesi d’origine. “Le affermazioni sui maltrattamenti subiti da Greta Thunberg e dagli altri detenuti della flottiglia Hamas-Sumud sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente rispettati “, si legge nel post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

