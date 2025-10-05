Maltempo vento forte da Nord al Centro-Sud | è allerta

Iltempo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Allerta maltempo oggi, domenica 5 ottobre, su parte dell'Italia. La perturbazione atlantica in arrivo dall'Europa centro-occidentale determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al contempo, la formazione di un'area di bassa pressione sulla Liguria, in spostamento verso l'Adriatico, darà luogo a una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell'Italia, specie sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

