Maltempo vento forte da Nord al Centro-Sud | è allerta
Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Allerta maltempo oggi, domenica 5 ottobre, su parte dell'Italia. La perturbazione atlantica in arrivo dall'Europa centro-occidentale determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al contempo, la formazione di un'area di bassa pressione sulla Liguria, in spostamento verso l'Adriatico, darà luogo a una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell'Italia, specie sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: maltempo - vento
Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo
Maltempo in Friuli: vento con raffiche a 110 km/h e più di 10mila fulmini
Maltempo in Friuli: vento con raffiche a 110 all'ora e più di 10mila fulmini
Maltempo, vento forte da nord a sud: allerta gialla anche in Sicilia https://ift.tt/4UwlHPY - X Vai su X
Maltempo, un albero sradicato dal vento finisce sui cavi dell'elettricità e parte l'incendio: difficile intervento dei vigili del fuoco Leggi l'articolo tinyurl.com/dkckr2bn - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, vento forte da Nord al Centro-Sud: è allerta - Allerta maltempo oggi, domenica 5 ottobre, su parte dell'Italia. Riporta iltempo.it
MALTEMPO: VENTI FINO A BURRASCA FORTE DA NORD A CENTROSUD, ALLERTA GIALLA IN 6 REGIONI - occidentale sulla nostra Penisola determinerà, dalla prossima notte, un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Scrive abruzzoweb.it