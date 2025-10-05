Maltempo ritrovata la giacca della donna dispersa a Favara
E’ stata ritrovata la giacca di Marianna Bello, la trentottenne dispersa da mercoledì mattina, travolta dall’acqua durante un nubifragio. Poco prima del depuratore, in contrada Esachimento, è stata recuperata la giacca che la donna indossava quella mattina. Il ritrovamento è avvenuto alle 18,30 circa. La corsa contro il tempo, a Favara, dove sta tornando a calare il buio, chiude di fatto la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: maltempo - ritrovata
Il maltempo provoca un morto in Puglia, ad Ostuni. Una donna e' stata travolta dalle acque del nubifragio, ritrovata dai soccorritori dopo ore di ricerche - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo in #Sicilia, ritrovata anche la borsa della donna scomparsa a #Favara - X Vai su X
Maltempo, ritrovata la giacca della donna dispersa a Favara - E’ stata ritrovata la giacca di Marianna Bello , la trentottenne dispersa da mercoledì mattina, travolta dall’acqua durante un nubifragio. Secondo gazzettadelsud.it
Maltempo ad Agrigento, continuano le ricerche della donna dispersa a Favara - In questa fase l'attenzione è concentrata su un canalone in via Carlo Salinari Prosegue per il terzo g ... Segnala tg24.sky.it