E’ stata ritrovata la giacca di Marianna Bello, la trentottenne dispersa da mercoledì mattina, travolta dall’acqua durante un nubifragio. Poco prima del depuratore, in contrada Esachimento, è stata recuperata la giacca che la donna indossava quella mattina. Il ritrovamento è avvenuto alle 18,30 circa. La corsa contro il tempo, a Favara, dove sta tornando a calare il buio, chiude di fatto la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, ritrovata la giacca della donna dispersa a Favara