Maltempo raffica di interventi vigili del fuoco dall' entroterra alla costa

Cesenatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla mattinata di domenica, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intensamente impegnate su numerosi interventi legati alle conseguenze del maltempo che ha colpito la provincia. Sono circa una trentina gli interventi svolti fino a questo momento.La zona collinare è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - raffica

Maltempo, tanta pioggia a Monticiano: incidenti a raffica, chiuso un guado

Maltempo, raffica di interventi: albero su una casa, 19 persone allontanate. Blackout in alcune aree

Temporali a raffica. Sottocorona: "Quando finisce il maltempo". La data

maltempo raffica interventi vigiliMaltempo a Cesenatico: Interventi dei Vigili del Fuoco per Emergenza - Un'ondata di maltempo ha devastato Cesenatico e le zone limitrofe, provocando significativi allagamenti e richiedendo interventi urgenti di emergenza. Come scrive notizie.it

maltempo raffica interventi vigiliMaltempo, in Fvg oltre cento interventi Vigili fuoco - Durante la mattina di oggi sono pervenute alla Sala operativa regionale SOR e al Numero Unico Emergenza NUE 112 più di un centinaio di segnalazioni. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Raffica Interventi Vigili