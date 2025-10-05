Maltempo prima alta marea a Venezia | attivato il Mose Bora a 100 chilometri orari a Trieste

Repubblica.it | 5 ott 2025

Secondo le previsioni, nel centro storico della città lagunare il livello dell’acqua potrà raggiungere 70 centimetri. 🔗 Leggi su Repubblica.it

maltempo prima alta mareaMaltempo, prima alta marea della stagione a Venezia: attivato il Mose. Forti venti di Bora a Chioggia - Il maltempo torna sul Veneto: a Venezia, per la prima alta marea della stagione autunnale, è stato attivato il sistema Mose questa mattina, domenica 5 ottobre, dalla protezione della ... Riporta msn.com

Acqua alta a Venezia, previsto picco di 110 centimetri: allerta maltempo - Ovest: la Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, arancione sull'intero ... Scrive tg24.sky.it

