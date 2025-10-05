Maltempo prima alta marea a Venezia | attivato il Mose Bora a 100 chilometri orari a Trieste
Secondo le previsioni, nel centro storico della città lagunare il livello dell’acqua potrà raggiungere 70 centimetri. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Prima domenica di agosto con il maltempo: le previsioni per le prossime ore
L'uragano Erin si trasforma, Sottocorona: "Prima il caldo e poi il maltempo". Le date
Edifici scoperchiati, infiltrazioni nelle scuole e auto ko: Cesenatico fa la prima stima dei danni del maltempo
Prima un'ondata di maltempo rapida quanto intensa,poi ecco arrivare 'l'ottobrata'sull'Italia, con il tipico sole e clima mite. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi,sabato 4 ottobre 2025,e per i giorni a venire.
Telesveva. . A Ostuni la prima vittima del maltempo, la telefonata alla moglie prima di sparire: "Mettiti in salvo" #puglia #maltempo #vittima #ostuni #cronaca
Maltempo, prima alta marea della stagione a Venezia: attivato il Mose. Forti venti di Bora a Chioggia - Il maltempo torna sul Veneto: a Venezia, per la prima alta marea della stagione autunnale, è stato attivato il sistema Mose questa mattina, domenica 5 ottobre, dalla protezione della ... Riporta msn.com
Acqua alta a Venezia, previsto picco di 110 centimetri: allerta maltempo - Ovest: la Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, arancione sull'intero ... Scrive tg24.sky.it