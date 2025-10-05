Maltempo nel Salento | onde alte e barche danneggiate nella Città Bella

GALLIPOLI - Ondata di maltempo in tutto il weekend sul Salento con mareggiate sulle zone costiere del territorio, al termine di una settimana caratterizzata da piogge e instabilità.Nelle ultime ore particolarmente forti le raffiche di vento: in particolare, la furia del vento si è scatenata in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo ad eccezione del Salento Protezione civile, previsioni meteo

La Gazzetta del Mezzogiorno. . La scorsa notte in Salento il maltempo ha causato molti disagi. A Giuggianello, in provincia di Lecce, un fulmine si è abbattuto su una casa al piano terra, in via Del Mare, provocando un incendio che ha causato il crollo del tett - facebook.com Vai su Facebook

Notte di maltempo in Salento: fulmine fa crollare tetto di una casa a Giuggianello, tromba d'aria a Lecce - X Vai su X

Maltempo in Salento, fulmine fa crollare tetto di una casa - A Giuggianello, in provincia di Lecce, un fulmine si è abbattuto su una casa al piano terra, in via Del Mare, provocando un incendio che ... ansa.it scrive

Maltempo nel Salento, tromba d'aria devasta un lido: lettini e sdraio spazzati via, sradicati 240 ombrelloni - Al lido Malibu di Torre San Giovanni, marina di Ugento, il vento ha superato i 100km/h causando numerosi danni: lettini, sdraio e 240 ... Lo riporta leggo.it