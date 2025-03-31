Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar 6-7, 453, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: azzurre con un break nel 2° set oasport.it
"L'Italia migliore", l'uscita lunare di Schlein dopo la violenza ProPal iltempo.it
Piero Pelù pubblica il brano inedito dal titolo SOS che parla della Palestina spettacolo.eu
Presa Diretta, stasera la nuova puntata su Rai3: le anticipazioni di domenica 5 ottobre 2025 superguidatv.it
Firenze, Angelo Branduardi in scena con ‘Il Cantico’ di Francesco d’Assisi lanazione.it
Gran parata di campioni dell’arrampicata a Rock Master gazzetta.it
Pulisic vero e proprio incubo della retroguardia Juve: Tudor ha messo in atto questo piano per provare a fermare l’americano. I dettagli
di Redazione JuventusNews24Pulisic un vero e proprio incubo per la difesa della Juve: la sua abilità... ► juventusnews24.com
Gravidanza di jana preoccupa alonso: anticipazioni su la promessa
anticipazioni e trame di “la promessa”: la gravidanza di jana suscita reazioni contrastanti Le nuov... ► jumptheshark.it
Superdazi su pasta? Diplomazia a lavoro
12.10 Dopo l'allarme sui possibili dazi Usa al 107% sulla pasta italiana, si è messa in moto la dip... ► televideo.rai.it
Quattro braccianti sono morti in un incidente stradale: erano in dieci, stipati in un veicolo omologato per sette
Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale in provincia di Matera, Basilicata. Le... ► metropolitanmagazine
Ex Milan, Kaladze eletto sindaco di Tbilisi: per l’ex difensore è la terza volta
Come riporta il sito de 'La Repubblica' Kakha Kaladze è stato rieletto per la terza volta come sinda... ► pianetamilan.it
MotoGp, problemi alla clavicola per Marc Marquez dopo la caduta in Indonesia: come sta
“Dobbiamo capire cosa c’è alla clavicola a Madrid. Sembra che sia il legamento, o una rottura o una... ► ilfattoquotidiano.it
Martin Scorsese ricorda gli anni in seminario: "Sono stato cacciato dai preti"
Come noto, il regista aveva intrapreso un percorso per diventare prete, ma poi qualcosa gli ha detto... ► movieplayer.it
Maltempo, forte vento in Romagna: "Evitare spiagge". Temporali e Bora anche in FVG
Pioggia e forte vento stanno colpendo in queste ore la costa adriatica, in particolare la Romagna e ... ► tg24.sky.it
Confindustria, Orsini: Ue, mettere al centro l’industria. Le imprese si alleino per spingere la politica verso la crescita
In Italia, come in Spagna, il debito pubblico è un “ostacolo che incide sulla competitività, rallen... ► ildenaro.it
Benedict Cumberbatch, da Sherlock alla Marvel: "Con il coraggio arrivi ovunque"
Lo Zurich Film Festival celebra Benedict Cumberbatch, con il Golden Eye Award. In una lunga mastercl... ► movieplayer.it
Juventus, Tudor: “Anche noi abbiamo un identità”
Le parole di Tudor in vista del match col Milan, sfida cruciale per i destini della stagione della ... ► ilprimatonazionale.i
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo l’Udinese contro il Cagliari
di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionat... ► juventusnews24.com
Auto a gpl prende fuoco, veicolo divorato dalle fiamme: sul posto i vigili del fuoco
Incendio poco dopo le 4 di stanotte in via Granelli, ad Arcevia, dove un'auto alimentata a gpl ha ... ► anconatoday.it
“Voglio dimostrare che in 12 mesi si possono esibire dei buoni addominali cucinando col burro. Io ero in sovrappeso, cominciavo ad accusare malessere, ora non più… Una ricetta? Il cavolfiore alla carbonara”: parla chef Mainardi
Uno chef e un volto tv molto noto. Andrea Mainardi si è raccontato in una lunga intervista al Corri... ► ilfattoquotidiano.it
“Nonni permissivi? Ok, a patto che rispettino 3 regole imprescindibili”: l’opinione controcorrente di una mamma
Lily Chapman, mamma di una bambina di 14 mesi, ha raccontato su TikTok la sua filosofia sul babysit... ► fanpage.it
Udinese Cagliari 0 0 LIVE: inizia il match!
Udinese Cagliari, al Bluenergy Stadium, la sfida valida per la sesta giornata di Serie A: ecco sint... ► calcionews24.com
Flotilla, rientrati in Italia 18 dei 26 attivisti italiani liberati
E’ quasi mezzanotte quando a Roma Fiumicino atterrano i 18 attivisti italiani della Global Sumud Fl... ► ildifforme.it
Caos a Omnibus, Telese abbandona lo studio dopo un pesante scontro con Capezzone
Acceso scontro negli studi di La7. Protagonisti Daniele Capezzone e Luca Telese durante la puntata ... ► davidemaggio.it
Varriale convinto: «Quest’Inter è ingiocabile! Strepitosa contro la Cremonese»
di Redazione Inter News 24Varriale convinto. Il giornalista commenta sui social la prestazione dei n... ► internews24.com
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione della Juve
di Redazione JuventusNews24Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione... ► juventusnews24.com
Omnibus, lite in tv tra Capezzone e Telese sulla Flotilla: «Buffone, stai a cuccia», «Vergognati, fascista rosso» – Il video
Il conduttore Luca Telese e Daniele Capezzone si sono scontrati nel corso della puntata di Omnibus... ► open.online
Koopmeiners bocciato ora anche da Tudor: col Milan andrà in panchina, chi lo sostituirà sulla trequarti. Le ultimissime sul big match
di Redazione JuventusNews24Koopmeiners, Tudor cambia dopo il flop in Champions: l’olandese si siede ... ► juventusnews24.com
Basket, Ditar beffata nel finale: Monte di Procida sbanca il Palatedeschi
Tempo di lettura: 2 minutiUna partita, quella disputatasi ieri al Palatedeschi, in cui la Ditar ha... ► anteprima24.it
Mirabella Eclano: Blitz dei Carabinieri tra sequestri, denunce ed espulsione
Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie for... ► avellinotoday.it
SBA beffata nel finale: a Torino la rimonta del Don Bosco Crocetta costa caro agli amaranto
Gli amaranto comandano per tre quarti di gara, ma crollano nel finale sotto i colpi dei torinesi. D... ► lortica.it
AppLI arriva sul Portale Giovani, è il coach digitale dell’Inps per trovare lavoro
Da ottobre i giovani tra i 18 e i 35 anni hanno a disposizione un nuovo alleato digitale per orient... ► quifinanza.it
Papa Leone: “Passi verso la pace a Gaza. Sono addolorato per i palestinesi e preoccupato per l’antisemitismo”
Parla da piazza San Pietro, per l’Angelus domenicale e, dopo essersi già espresso positivamente sul... ► ilfattoquotidiano.it
Ascolti TV di sabato 4 ottobre 2025: Ballando con le Stelle non basta, vince (ancora) Tu Sí Que Vales
A Milly Carlucci non è bastato il traino di Stefano De Martino: sabato 4 ottobre, in occasione della... ► movieplayer.it
Jasmine Paolini in lotta per le WTA Finals: sarà duello con Rybakina? La classifica, le qualificate, gli ultimi tornei
Le statunitensi Amanda Anisimova e Madison Keys si sono ufficialmente qualificate alle WTA Finals, ... ► oasport.it
Supertempesta Amy in arrivo in Italia, maltempo con vento e pioggia da Nord a Sud: le previsioni
Attesa la supertempesta Amy anche in Italia: piogge, venti forti e allerta gialla in diverse regioni... ► virgilio.it
Zverev accusa, Sinner risponde: che rissa nel mondo del tennis!
Alexander Zverev torna al centro della scena, ma stavolta non per un trofeo conquistato. Il numero ... ► thesocialpost.it
Wta Pechino 2025, trionfo Errani Paolini nel doppio
Nuovo trionfo nel doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra vince nella finale de... ► lapresse.it
Debito e rigore, l’austerità di Meloni e Giorgetti per l’Italia
Il governo Meloni mette nero su bianco l’austerità. E i dati parlano chiaro: il rigore italiano si... ► it.insideover.com
Denti più bianchi a casa in pochi minuti: il kit per l’igiene dentale che non può mancare nel tuo quotidiano
Il kit per la pulizia dentale Love begans è disponibile su Amazon a 34,99€, con uno sconto del 13% ... ► quotidiano.net
Sedia rossa girevole e fuga nel verde: "È lì da giorni" #lafotodeilettori
Ora d'aria o fuga dall'ufficio? Poco importa. Una sedia rossa e girevole è stata addossata al tronc... ► iltempo.it
Beccato nei pressi del locale con un coltello nella giacca
Girava con un grosso coltello, nascosto sotto la giacca, nei pressi di un noto locale del Burgravi... ► trentotoday.it
No, quella di ieri non era una manifestazione pacifica. E gli scontri non c’entrano nulla
C’è un punto da cui non si può più svicolare. E non è quello degli scontri con la polizia, né quell... ► thesocialpost.it
Terrore per gli italiani: sfiorato dal raid russo a Leopoli il treno su cui viaggiavano 110 attivisti
Momenti di paura per un gruppo di 110 attivisti italiani impegnati nella decima missione del Movimen... ► gazzettadelsud.it
"Finché trascrizione non ci separi": storia di un matrimonio mai esistito perché il prete è "smemorato"
Si sono sposati davanti a Dio, con tanto di rito concordatario, fedi al dito e applausi sul sagrat... ► messinatoday.it
Roma, lo stadio di Pietralata per Euro 2032: la candidatura accelera l'iter burocratico
L'inserimento dell'impianto nell'elenco di candidati per l'Europeo permette di superare molti rallen... ► gazzetta.it
Spari e inseguimento da film tra le colline del Chianti: truffatori in fuga feriscono due poliziotti
Siena, 5 ottobre 2025 - Scattati due arresti, da parte della polizia a Castellina in Chianti, in se... ► lanazione.it
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: tre uomini in fuga, a breve il primo passaggio sulla linea d’arrivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 12:29 Fa... ► oasport.it
Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli: gelo in diretta a Ballando con le Stelle
Lo scontro tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle si riaccende in ... ► gossipnews.tv
Juve Lecce Primavera 3 1 LIVE: Merola riporta avanti di due gol i bianconeri, grandissimo intervento di Nava
di Redazione JuventusNews24Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e crona... ► juventusnews24.com
Leopolda, Boschi: Meloni ha perso lucidità, è Fdi che ha seminato odio
Firenze, 5 ott. (askanews) – Marianna Madia, Maria Elena Boschi, Graziano Delrio, Davide Faraone,... ► ildenaro.it
La Fenice, 143 abbonati scrivono al teatro: «Se resta Venezi non rinnoviamo»
La polemica intorno alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale del Teatro La Fenice di... ► lettera43.it
Londra, gli Albie dei Clooney illuminano la notte della giustizia
Una serata scintillante ha trasformato Londra in un palcoscenico di impegno civile: i Clooney hanno... ► sbircialanotizia.it
“Buuu, andate via”: manifestanti allontanano un gruppo di incappucciati dal corteo per Gaza a Roma
Un gruppo di antagonisti incappucciati è stato insultato dai manifestanti presenti al corteo di Rom... ► ilfattoquotidiano.it
Che tempo farà in Lombardia dal 6 all’11 ottobre? Sole e temperature piacevoli, ma attenzione al calo termico alla sera e al mattino
Milano, 5 ottobre 2025 – Sarà una settimana caratterizzata da sole e tempo stabile, pur con tempera... ► ilgiorno.it
“Maltrattamenti a Greta Thunberg e agli altri della Flotilla? Menzogne”: Israele prova a negare le decine di testimonianze
I maltrattamenti subiti da Greta Thunberg e quelli raccontati dagli altri detenuti della Global Sum... ► ilfattoquotidiano.it
Modena, donna aggredita e violentata lungo la ciclabile: arrestato un ventenne
È finito in carcere un ventenne accusato di una violenta aggressione a San Damaso, frazione a sud d... ► ilgiornale.it
Ucraina: drone non esploso sul tetto del salumificio, pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca. Nella stessa zona in treno con 110 attivisti italiani a bordo sfiorato da droni russi
Paolo Chiafele, originario di Martina Franca, salumaio, da anni opera in Ucraina. Il suo salumifici... ► noinotizie.it
Ilary Blasi giudice di Amici 25: gaffe prima della seconda puntata
Amici 25 torna con la seconda puntata e i riflettori si accendono ora su Ilary Blasi, di nuovo nel ... ► anticipazionitv.it
Domenica In, terza puntata con Mara Venier: grandi ospiti, musica e attualità
Domenica 5 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10, torna l’appuntamento imperdibile con Domenica In su Rai... ► tivvusia.com
Grande Mostra sugli Impressionisti, "scende in campo" direttamente la curatrice
MESAGNE - La Grande Mostra “Negli anni dell'Impressionismo Da Monet a Boldini: artisti in cerca di... ► brindisireport.it
Quanti soldi guadagnano Errani/Paolini con la vittoria a Pechino? Assegno sfizioso dopo Roland Garros e Roma
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio al WTA 1000 di Pechino, sconfiggendo ... ► oasport.it
Inter, Bonny da record: gol e assist nella sua prima da titolare
Bonny conquista San Siro con una prestazione superlativa: un gol e tre assist che lo proiettano tra... ► calcionews24.com
LIVE Errani/Paolini Kato/Stollar 6 7, 6 3, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: si decide la finale al match tie break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI 5-1 In rete il ... ► oasport.it
Aborto, Pompili (Ass. Luca Coscioni): "Solo Lazio ed Emilia Romagna applicano le linee ministeriali del 2020"
Orvieto, 5 ott. (Adnkronos) - “Sprecare risorse è inaccettabile, così come è inaccettabile negare a... ► iltempo.it
Gol Rizzo, il difensore della Juve Primavera ci ha preso gusto! Altra rete dopo quella contro l’Inter che sblocca il match contro il Lecce – VIDEO
di Redazione JuventusNews24Gol Rizzo, il difensore della Juve Primavera ci ha preso gusto: il VIDEO ... ► juventusnews24.com
Mareggiate e spiagge allagate oggi in Romagna: vento a 80km/h. La diretta sul maltempo
Cesenatico (Cesena), 5 ottobre 2025 – La riviera è finita sott’acqua. Dai Lidi Ravennati, passando ... ► ilrestodelcarlino.it
Treno con 110 attivisti italiani sotto attacco russo a Leopoli
Un viaggio di pace trasformato in un incubo di guerra. Nella notte, un treno con 110 attivisti ital... ► thesocialpost.it