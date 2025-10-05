Maltempo Messina ancora sotto allerta gialla | attesi temporali e raffiche di vento

Messina si prepara a una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida fino a lunedì 6 ottobre, a causa di temporali e venti forti che interesseranno la città e l’intera area provinciale.Secondo il bollettino, già dal pomeriggio di domenica 5. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - messina

L'estate sta finendo, arriva il maltempo anche a Messina subito dopo l'equinozio d'autunno

+++ IL #MALTEMPO RIBALTA LA BARCA NELLO STRETTO DI MESSINA, PESCATORE MUORE A REGGIO CALABRIA | FOTO - X Vai su X

+++ IL #MALTEMPO RIBALTA LA BARCA NELLO STRETTO DI MESSINA, PESCATORE MUORE A REGGIO CALABRIA | FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Domenica di maltempo in Calabria e nella provincia di Messina. Temporali e nubifragi in arrivo: prevista allerta gialla - Sarà una prima domenica di ottobre caratterizzata dal maltempo in Calabria e nella provincia di Messina: in entrambi i casa è stata diramata l'allerta gialla ... Secondo msn.com

Meteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud: ecco dove - Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Segnala tg24.sky.it