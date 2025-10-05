Maltempo la conta dei danni | onde alte quattro metri otto barche affondate

5 ott 2025

Onde alte quattro metri, forti raffiche di vento e barche affondate: Gallipoli conta i danni dopo il maltempo degli scorsi giorni. Uno scenario drammatico: barche danneggiate, otto completamente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

