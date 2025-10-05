Maltempo in Emilia-Romagna mareggiate e allagamenti a Cesenatico | onde fino a due metri e mezzo

Le forti mareggiate che hanno colpito l’Emilia-Romagna nelle ultime ore hanno provocato gravi allagamenti nelle località costiere, in particolare a Cesenatico, dove la situazione è apparsa subito critica. Le immagini e i video diffusi sui social mostrano la zona del lungomare completamente invasa dall’acqua: il mare ha superato la spiaggia, raggiungendo gli stabilimenti balneari e poi spingendosi fino alle strade cittadine. Il tratto più colpito è quello di Levante, tra il bagno Milano, situato sotto al celebre grattacielo, e il bagno Tropical. Allagamenti anche nella frazione di Valverde. Allagamenti in corso a Valverde di Cesenatico (FC) a causa dell'ingressione marina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

