Nuova giornata di disagi a causa del maltempo in Italia. Piogge forti e vento hanno colpito il centro della penisola, e in particolare la Romagna e le Marche, dove numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco. La Protezione Civile mette inoltre in guardia su un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche anche al Sud. Nel Cesenate oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco. Sono più di 30 gli interventi svolti dai vigili del fuoco del Comando di Forlì-Cesena a causa del maltempo dalla mattina di oggi, domenica. In particolare, nell’area collinare, per forte vento e precipitazioni, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per frane e smottamenti che hanno interessato la viabilità locale, mentre numerosi alberi caduti hanno bloccato le strade richiedendo interventi immediati per il ripristino della circolazione in sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, frane e allagamenti in Romagna. Piogge e venti forti anche al Sud

