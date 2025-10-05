Maltempo | fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali possibile grandine vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Noinotizie.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli; venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costiera. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

maltempo fra le regioni oggi in allerta la puglia per temporali possibile grandine vento fino a burrasca forte e mareggiate protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: maltempo - regioni

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

maltempo regioni oggi allertaMaltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Scrive noinotizie.it

maltempo regioni oggi allertaMeteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud: ecco dove - Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Regioni Oggi Allerta