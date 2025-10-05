Maltempo forte vento in Romagna | Evitare spiagge Temporali e Bora anche in FVG

5 ott 2025

Pioggia e forte vento stanno colpendo in queste ore la costa adriatica, in particolare la Romagna e il Friuli Venezia Giulia. Secondo gli esperti, l’ondata di maltempo si dovrebbe esaurire in mattinata. In queste due zone sono anche in vigore delle allerte meteo ( LE PREVISIONI DI SKY TG24 ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

