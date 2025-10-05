Maltempo e allagamenti sulla costa Ravennate | video

Il danno principale al circolo nautico Amici della Vela di Milano Marittima, ma ci sono numerosi stabilimenti balneari allagati e la spiagge sono state sommerse dal mare  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maltempo. Allagamenti a Lido Adriano: il mare entra in paese, strade come canali foto - Il maltempo previsto ( con allerta arancione sulla fascia costiera) per la giornata di oggi domenica 5 ottobre, sta provocando molti danni a ... ravennanotizie.it scrive

maltempo allagamenti costa ravennateMaltempo, forte vento e mareggiate in Romagna: "Evitare la spiaggia" - "In questo momento violente raffiche di vento in città e si sta alzando la marea", scrive il sindaco di ... Scrive rainews.it

