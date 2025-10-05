Maltempo e allagamenti sulla costa Ravennate | video

Il danno principale al circolo nautico Amici della Vela di Milano Marittima, ma ci sono numerosi stabilimenti balneari allagati e la spiagge sono state sommerse dal mare . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e allagamenti sulla costa Ravennate: video

In questa notizia si parla di: maltempo - allagamenti

Allerta arancione in Toscana e allagamenti a Genova: dove colpisce il maltempo

Maltempo, allagamenti a Portoferraio: allerta gialla prorogata. Il Comune: "Limitate gli spostamenti"

Maltempo: allagamenti e piante pericolanti, vigili del fuoco all'opera

Maltempo - inondazioni hanno interessato la parte meridionale della costa del Mar Nero tra cui la Bulgaria, dove sono segnalati diversi allagamenti. Almeno 2 le vittime accertate 3-4 ottobre 2025 Foto tratte dal web #maltempo #bulgaria #alluvione #flashflo - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in Spagna: allagamenti a Saragozza e allerta rossa a Valencia. I video delle inondazioni - X Vai su X

Maltempo. Allagamenti a Lido Adriano: il mare entra in paese, strade come canali foto - Il maltempo previsto ( con allerta arancione sulla fascia costiera) per la giornata di oggi domenica 5 ottobre, sta provocando molti danni a ... ravennanotizie.it scrive

Maltempo, forte vento e mareggiate in Romagna: "Evitare la spiaggia" - "In questo momento violente raffiche di vento in città e si sta alzando la marea", scrive il sindaco di ... Scrive rainews.it