Maltempo domenica da incubo | la tempesta Amy spazza l’Italia Allerta in 6 regioni

– La tempesta Amy ha raggiunto l’Italia, portando con sé piogge intense, venti di burrasca e mareggiate su gran parte del Paese. Oggi, domenica 5 ottobre, sarà una giornata di forte maltempo e di allerta meteo nazionale. La perturbazione, originata da un fronte atlantico in discesa dall’Europa centro-occidentale, sta determinando un peggioramento generale delle condizioni atmosferiche. Alla sua azione si somma la formazione di una bassa pressione sulla Liguria, in movimento verso l’Adriatico, che intensificherà la ventilazione dai quadranti settentrionali, in particolare lungo i settori adriatici. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maltempo, domenica da incubo: la tempesta Amy spazza l’Italia. Allerta in 6 regioni

In questa notizia si parla di: maltempo - domenica

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 20 luglio: le regioni a rischio

Temporali e maltempo da venerdì pomeriggio: «Domenica torna il sole»

Il maltempo non è finito: allerta gialla anche nel Padovano fino a domenica

? MALTEMPO IN ARRIVO ? Buonasera, è ampiamente confermata la breve ma decisa fase di maltempo tra la notte e la mattina di domani, domenica 5 ottobre. Rispetto all'aggiornamento di ieri, comunque, non ci sono grosse variazioni. La configur - facebook.com Vai su Facebook

+++ ALLERTA #METEO, E' ALLARME PER IL #MALTEMPO DI DOMANI: SARA' UNA DOMENICA TERRIBILE. MARE IN TEMPESTA E TANTISSIMA NEVE IN MONTAGNA | MAPPE e DETTAGLI - X Vai su X

Meteo, la tempesta Amy spazza l'Italia: venti forti da Nord al Centro-Sud, allerta in 6 regioni. Le previsioni - Meteo, la tempesta Amy sfonda sull'Italia e coinvolge diverse regione: oggi domenica 5 ottobre sarà una giornata di maltempo e allerta meteo, ecco dove. Scrive msn.com

Meteo, la super tempesta tropicale Amy in Italia: domenica di maltempo e venti fortissimi. Le previsioni - Mentre l'instabilità interessa ancora l'Italia meridionale dall'Atlantico si avvicina rapidamente ... Riporta msn.com