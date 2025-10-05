maltempo colpisce romagna e friuli venezia giulia temporali e venti forti al sud

Pioggia e forte vento hanno colpito in queste ore la costa adriatica, in particolare la Romagna e il Friuli Venezia Giulia. In queste due zone sono anche in vigore delle allerte meteo ( LE PREVISIONI DI SKY TG24 ). Adesso l’attenzione si sta spostando verso le regioni del Sud: un'allerta meteo della Protezione civile indica che dal primo pomeriggio di oggi sono in arrivo temporali su Sicilia e Calabria, specie sui settori tirrenici e su Puglia e Basilicata, in particolare sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

