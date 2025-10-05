Maltempo caratterizzato da venti forti sferza l' Italia
Pioggia, vento e un drastico calo delle temperature, ma non solo. A Venezia è arrivata anche la prima alta marea della stagione autunnale. C'hanno pensato però le 78 paratie gialle del Mose a impedire che la città venisse parzialmente allagata dalle acque del mare, sospinte verso la Laguna da fortissime raffiche di bora che hanno raggiunto i 100 kmorari. Pericolo scampato anche a Chioggia. Nelle Marche - a Fano e San Benedetto del Tronto violente mareggiate, come in Romagna. Ed è allerta gialla anche sulle coste della Toscana. Non va meglio in Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
NEL TG DI TELESVEVA – MALTEMPO IN PUGLIA CON FORTI PIOGGE E TEMPORALI: DANNI PER UNA TROMBA D'ARIA A TRANI, DISAGI ANCHE A MOLFETTA – STORNARELLA, ASSALTO ALL'ALBA AL POSTAMAT, DISTRUTTO DA D
Maltempo e sciopero caratterizzano questo primo giorno autunnale a Milano
Supertempesta Amy in arrivo in Italia, maltempo con vento e pioggia da Nord a Sud: le previsioni - La supertempesta Amy raggiunge anche l'Italia: piogge, venti forti e allerta gialla in diverse regioni tra Nord, Centro e Sud
Maltempo. Temporali, grandine e forti venti in Campania, scatta l'allerta meteo - La Protezione Civile della Regione Campania in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale ha emanato infatti un avviso di allerta meteo di