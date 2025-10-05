Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 6 ottobre | le regioni a rischio
Piogge e maltempo residuo anche domani su parte dell'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per lunedì 6 ottobre una allerta meteo gialla per temporali su due regioni. Il Bollettino e la mappa completa di criticità e allerta meteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
