Maltempo a Capri traghetto e aliscafo si scontrano in porto a causa del vento forte

La collisione si è verificata questa mattina nel porto di Capri. Da quanto si apprende, l'incidente non ha provato feriti né danni alle due imbarcazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

