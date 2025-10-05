Maltempo a Capri traghetto e aliscafo si scontrano in porto a causa del vento forte
La collisione si è verificata questa mattina nel porto di Capri. Da quanto si apprende, l'incidente non ha provato feriti né danni alle due imbarcazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo, a Capri una cascata d'acqua: in un'ora 100 mm di pioggia
MALTEMPO: CAPRI CHIEDERA' IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE Il Sindaco di Capri con l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per richiedere lo stato di calamità naturale per eventuali sostegni alla cittadinanza
Anche oggi #maltempo sull'Italia. Ancora dispersa una turista nell'Alessandrino. Ieri allagamenti in Campania, Capri e Ischia. Danni e disagi in varie parti del Paese. Allerta precipitazioni in 12 regioni. Nel video i @vigilidelfuoco ieri a #Como
Maltempo a Capri, traghetto e aliscafo si scontrano in porto a causa del vento forte - Da quanto si apprende, l'incidente non ha provato feriti né danni alle due imbarcazioni.
Il maltempo flagella l'Italia: mareggiate e allagamenti in Romagna, Bora a Trieste - Piogge incessanti e vento forte colpiscono l'Italia in questo primo weekend di ottobre.