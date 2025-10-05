Mal di testa la svolta | ora si può curare per sempre

«Il mal di testa non è tutta me, è una parte di me». La bambina bionda che sorride, e, guardando dritto in camera e pronuncia questa frase nel documentario Una vita a metà, appena presentato al Festival del Cinema di Venezia, racchiude in poche parole la natura più intima e crudele dell’emicrania: una malattia quasi invisibile e non compresa, che però isola dal mondo ed è capace di invadere, letteralmente, la vita di chi ne soffre. Patologia neurologica che colpisce oltre 6 milioni di italiani ed è – secondo l’Oms – tra le principali cause di disabilità sotto i cinquant’anni, non è un «banale mal di testa», ma un nemico che costringe a chiudersi in casa, spegnere la luce, rinunciare a giornate intere di lavoro, relazioni, progetti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mal di testa, la svolta: ora si può curare, per sempre

