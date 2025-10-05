Maierato Giacomo Curigliano celebra il compleanno del figlio con un messaggio d’amore e valori

L’imprenditore calabrese Giacomo Curigliano, legato sentimentalmente ad Arianna Yordanka Yordanova, ha voluto condividere pubblicamente un messaggio carico di emozione per l’ottavo compleanno del figlio. In un post che ha rapidamente catturato l’attenzione sui social, Curigliano definisce il bambino “il mio capolavoro più grande” e ne esalta la curiosità, la creatività e la capacità di trovare soluzioni “dove gli altri vedono solo problemi”. “Da padre – scrive – il mio compito non sarà solo amarti, ma darti coerenza, verità, regole chiare ed esempio. Perché l’amore senza guida è sentimento, ma l’amore con coerenza diventa eredità”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

