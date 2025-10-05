Mai dire Blackout | Asia la corsa all’oro

Laverita.info | 5 ott 2025

L’Asia ha fame di lingotti e prepara di depositi. In Pakistan i pannelli solari mandano in crisi il sistema idrico. Gas russo, il prezzo alla Cina è scontatissimo. Rame ancora superstar, prezzo vicino ai massimi. 🔗 Leggi su Laverita.info

mai dire blackout asia la corsa all8217oro

© Laverita.info - Mai dire Blackout | Asia, la corsa all’oro

In questa notizia si parla di: dire - blackout

