Mai dire Blackout | Asia la corsa all’oro
L’Asia ha fame di lingotti e prepara di depositi. In Pakistan i pannelli solari mandano in crisi il sistema idrico. Gas russo, il prezzo alla Cina è scontatissimo. Rame ancora superstar, prezzo vicino ai massimi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Un "blackout totale di Internet" ha spento l'#Afghanistan. La decisione dei talebani, motivata dalla lotta ad "attività immorali", lascia milioni di persone senza voce. Come se non fosse già abbasgtanza il trattamento disumano riservato alle donne...