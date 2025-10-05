Maggioranza a pezzi Noi andiamo avanti

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Sandro Franceschetti L’uscita di ben tre consiglieri dal gruppo di maggioranza di Colli al Metauro consumatasi nella seduta del civico consesso di mercoledì scorso non sembra aver colto di sorpresa gli altri membri della squadra del sindaco Pietro Briganti, che ora, da qui alla primavera 2027, quando scadrà la consiliatura, dovrà andare avanti in 9: oltre al primo cittadino, la vicesindaca Annachiara Mascarucci, gli assessori Francesco Tadei, Marco Bargnesi, Emanuela Primavera e Fabrizio Sanchioni, e i consiglieri Emanuela Regini, Cristian Ciacci e Fabio Romagnoli. I quali affidano a una nota congiunta la loro volontà di continuare a lavorare con determinazione per il bene di Colli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

maggioranza a pezzi noi andiamo avanti

© Ilrestodelcarlino.it - Maggioranza a pezzi. "Noi andiamo avanti"

In questa notizia si parla di: maggioranza - pezzi

Nocera Superiore, maggioranza perde pezzi: Oliva e De Angelis nel "Misto"

Tra scontri e polemiche l'Ars approva la manovra ter: "Risorse subito nell'economia", "Maggioranza a pezzi"

Vendita di San Siro, maggioranza a pezzi e cittadini in piazza

maggioranza pezzi andiamo avantiMaggioranza a pezzi. "Noi andiamo avanti" - Il sindaco Briganti di Colli al Metauro rassicura dopo l’uscita di tre consiglieri: "Ce l’aspettavamo. msn.com scrive

Separazione delle carriere: ok della Camera. Meloni: "Andiamo avanti", Tajani: "Per Berlusconi" - Maggioranza dei due terzi mancata, si apre la strada verso il referendum. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maggioranza Pezzi Andiamo Avanti