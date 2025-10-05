di Sandro Franceschetti L’uscita di ben tre consiglieri dal gruppo di maggioranza di Colli al Metauro consumatasi nella seduta del civico consesso di mercoledì scorso non sembra aver colto di sorpresa gli altri membri della squadra del sindaco Pietro Briganti, che ora, da qui alla primavera 2027, quando scadrà la consiliatura, dovrà andare avanti in 9: oltre al primo cittadino, la vicesindaca Annachiara Mascarucci, gli assessori Francesco Tadei, Marco Bargnesi, Emanuela Primavera e Fabrizio Sanchioni, e i consiglieri Emanuela Regini, Cristian Ciacci e Fabio Romagnoli. I quali affidano a una nota congiunta la loro volontà di continuare a lavorare con determinazione per il bene di Colli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maggioranza a pezzi. "Noi andiamo avanti"