Maggioranza a pezzi Noi andiamo avanti
di Sandro Franceschetti L’uscita di ben tre consiglieri dal gruppo di maggioranza di Colli al Metauro consumatasi nella seduta del civico consesso di mercoledì scorso non sembra aver colto di sorpresa gli altri membri della squadra del sindaco Pietro Briganti, che ora, da qui alla primavera 2027, quando scadrà la consiliatura, dovrà andare avanti in 9: oltre al primo cittadino, la vicesindaca Annachiara Mascarucci, gli assessori Francesco Tadei, Marco Bargnesi, Emanuela Primavera e Fabrizio Sanchioni, e i consiglieri Emanuela Regini, Cristian Ciacci e Fabio Romagnoli. I quali affidano a una nota congiunta la loro volontà di continuare a lavorare con determinazione per il bene di Colli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maggioranza - pezzi
Nocera Superiore, maggioranza perde pezzi: Oliva e De Angelis nel "Misto"
Tra scontri e polemiche l'Ars approva la manovra ter: "Risorse subito nell'economia", "Maggioranza a pezzi"
Vendita di San Siro, maggioranza a pezzi e cittadini in piazza
L'opposizione attacca: "La maggioranza va in pezzi su Abc e sul bilancio consolidato" I gruppi di minoranza pungono l'Amministrazione comunale: "I soli 17 voti a favore certificano la crisi della maggioranza, la sindaca invoca responsabilità ma il tempo… - X Vai su X
SAN SIRO A MILAN E INTER, C'E' IL SI' ALLA VENDITA Con 24 voti, Fi fuori. Scavuzzo: spero che la maggioranza non perda pezzi https://www.calabriainchieste.it/2025/09/30/san-siro-a-milan-e-inter-ce-il-si-alla-vendita/ LENOVO IDEA TAB TABLET - Displa - facebook.com Vai su Facebook
Maggioranza a pezzi. "Noi andiamo avanti" - Il sindaco Briganti di Colli al Metauro rassicura dopo l’uscita di tre consiglieri: "Ce l’aspettavamo. msn.com scrive
Separazione delle carriere: ok della Camera. Meloni: "Andiamo avanti", Tajani: "Per Berlusconi" - Maggioranza dei due terzi mancata, si apre la strada verso il referendum. Da msn.com