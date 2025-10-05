Mafia e traffici di droga chiesto il processo per 106 imputati e un’archiviazione
LECCE - C’è la richiesta di rinvio a giudizio in una delle operazioni antimafia più clamorose degli ultimi anni denominata Sud-Est, sfociata lo scorso 29 gennaio in 88 arresti disposti dalla giudice del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano.L’atto è stato notificato nei giorni scorsi a 106. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Mafia, intimidazioni e traffici di droga ed armi (sequestrate 8 pistole): indagati in Questura
Mafia e traffici di droga, chiesto il processo per 106 imputati e un’archiviazione - Si svolgerà il prossimo 28 novembre l’udienza preliminare per discutere la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Lecce nell’ambito della clamorosa inchiesta Sud- Si legge su lecceprima.it
Traffico di droga e mafia a Vieste: la Dda chiede condanne a 27 anni - La Dda chiede 3 condanne a complessivi 27 anni e 2 mesi nel processo a 3 garganici tra cui un pentito accusati di spaccio di un etto di cocaina sequestrato a Vieste il 4 marzo 2021, fatti aggravati ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it