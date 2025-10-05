Mafia a Brancaccio c' è un nuovo pentito | potrebbe svelare i segreti di omicidi pizzo e traffico di droga

Dopo la condanna a 11 anni di carcere rimediata in primo grado, ha deciso di passare dall'altra parte della barricata e di collaborare con la giustizia: Vincenzo Petrocciani, 43 anni, coinvolto nell'operazione "Stirpe" contro la cosca di Brancaccio, alla vigilia della sentenza di appello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

